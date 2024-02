MN - Jacobelli: "Il Milan deve blindare la Champions, poi provare a riportare in Italia l'Europa League"

vedi letture

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Quali devono essere, attualmente, gli obiettivi stagionali del Milan?

“In primo luogo blindare la qualificazione in Champions League, che è stato l’unico reale obiettivo dichiarato dalla società in estate. Poi anche l’Europa League: l’ultima, quando ancora era denominata Coppa Uefa, fu vinta da Malesani con il Parma venticinque anni fa: deve fingere da stimolo, per i rossoneri, riportare questo trofeo prestigioso in Italia”.