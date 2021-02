MN - Jacobelli: "Pioli parla con i fatti. Rangnick? Non aveva capito la situazione Ibra"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Xavier Jacobelli ha parlato così delle qualità di mister Pioli (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "La sua coerenza e la sua grande capacità di resilienza. Ricordo bene che dopo la sconfitta per 5-0 sul campo dell'Atalanta sono iniziate a circolare le voci su Rangnick. A marzo 2020, Boban ha confermato che il tedesco era stato veramente contattato. Per fortuna non è stato preso Rangnick che ricordo che un giorno disse: 'Se fossi io l'allenatore del Milan non prolungherei il contratto di Ibrahimovic'. Diciamo che, con tutto il rispetto, non aveva capito molto Rangnick... Pioli ha dimostrato grande serietà, mi piace molto il suo stile, è un allenatore che parla con i fatti. Non va mai sopra le righe e non cerca mai alibi anche dopo una sconfitta. E' un allenatore molto seguito dal gruppo rossonero perchè ogni giorno nei fatti dimostra la sua coerenza".