MN - Jorgensen: "Quando mi trovavo Maldini davanti, cambiavo fascia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Jorgensen, ex calciatore di Serie A di origine danese, è stato intervistato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it e ha riportato alla luce un anneddoto su quando giocava contro Paolo Maldini in campionato: "Quando giocavo contro il Milan ogni tanto sbagliavo fascia e quando mi trovavo Maldini davanti, tornavo subito a sinistra (ride n.d.r)."