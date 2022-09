MN - Jorgensen su Leao: "Dev'essere più continuo: molto dipende dalla testa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Jorgensen è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico l'ex calciatore di Serie A, ha detto la sua anche su Rafa Leao, uno dei leader tecnici e morali della squadra rossonera: “L’ho visto giocare poco. Però in Milan-Liverpool l’anno scorso in Champions League mi aveva deluso. È un buon giocatore ma forse deve essere più continuo nelle prestazioni. Anche nelle giornate storte dovrebbe incidere di più. La continuità dipende dalla testa. Bisogna star bene fuori dal campo e trovarsi bene con compagni e mister. Ci sono tanti fattori che possono incidere se fai bene o male ma la tranquillità è indispensabile. Sono sicuro che con l’età Leao imparerà a lasciar perdere le cose che non sono importanti.”