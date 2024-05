MN - L'ex compagno di Fonseca rivela: "L'ho sentito qualche settimana e fa mi ha detto che vuole tornare in Italia"

Anthony da Silva, detto Tony, è stato dapprima compagno di squadra di Paulo Fonseca, poi suo giocatore e quando anch'egli ha intrapreso la carriera di tecnico ha tratto ispirazione dal futuro allenatore del Milan. Attualmente tecnico del Politehnica Iasi, Tony ci racconta alcuni aneddoti legati proprio a Fonseca. In esclusiva per MilanNews.it

I tifosi del Milan sono piuttosto freddini...

"Ho letto che i tifosi non sono contenti, ma ricordiamoci che Paulo ha un curriculum di tutto rispetto: è stato al Porto, allo Shakhtar ha fatto ottime cose e anche alla Roma ha lavorato bene, giocando un buon calcio. Al Lille ha fatto molto bene. Certo, i tifosi del Milan si aspettano che la squadra vinca ogni partita e ovviamente che vinca titoli. Certamente dopo la perdita di Giroud serviranno rinforzi. Io mi sento di dire loro: abbiate fiducia perché Paulo farà un grande lavoro, inizia una nuova era e porterà freschezza. Tornerà in Italia col bagaglio d'esperienza anche in Serie A, pertanto non ci sarà il tempo d'adattamento di cui ad esempio aveva bisogno a Roma. Conosce la lingua e con il materiale a disposizione farà un bel calcio. E poi ha le qualità umane per fare del gruppo una famiglia. Vi dico che i calciatori ameranno giocare per lui, perché è in grado di farli stare a loro agio".

Se dovessi scegliere una qualità di Paulo Fonseca, quale ti colpisce maggiormente?

"Il livello di adattamento alle qualità dei giocatori a disposizione è pazzesco. E questo pur riuscendo a mantenere la sua identità. Ripensandolo ai tempi del Paços Ferreira ha fatto un'evoluzione pazzesca".

Quale giocatore del Milan è "da Fonseca"?

"Maignan è un giocatore perfetto per lo stile di gioco di Fonseca perché è un portiere molto abile con i piedi. Ma anche Théo Hernandez si troverà molto bene col suo modo di giocare".

Hai avuto modo di parlarci di recente?

"L'ho sentito qualche settimana fa. Aveva la possibilità di restare in Francia, c'era un'opportunità in Francia ma mi ha detto di voler tornare in Italia. Perché ama il paese e perché ritiene di non aver concluso il suo lavoro iniziato alla Roma. Ora è venuto il momento".