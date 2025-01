MN - La Curva inizia a cantare, ma solo per protesta. Riparte il "Cardinale devi vendere" mentre la squadra è in difficoltà

Dopo più di un'ora in completo silenzio la Curva Sud ha ripreso a cantare a gran voce, ma solo per continuare la protesta nei confronti contro la proprietà. Mentre la squadra è in difficoltà infatti niente cori di incoraggiamento ma solo il solito "Cardinale devi vendere, vattene". Siamo al 75esimo ed il pareggio resiste, con il Milan che sembra aver perso l'ennesima occasione in Serie A. A questo punto San Siro diventa un problema visto che i rossoneri non vincono in casa dal 30 novembre.