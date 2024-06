MN - La pagella di Maignan: "Gli viene tolta una parata su rigore: finte al limite di Lewandowski"

Dopo due prestazioni poco convincenti contro l'Austria (vittoria per 1-0 con un autogol) e l'Olanda (pareggio a reti bianche), la Francia del Ct Deschamps e dei tre rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia che era già certa dell'eliminazione. Nonostante i transalpini abbiano recuperato il leader e capitano Mbappé, autore del gol su rigore a inizio secondo tempo, non sono riuscita a portarsi a casa il risultato: il pareggio, sempre su rigore, porta la firma di Lewandowski.

La pagella di Mike Maignan, 6: "A dirla tutta non è particolarmente impegnato nel corso della gara: dopo il pareggio la Polonia crea qualche situazione pericolosa ma il portiere non viene coinvolto. Para il rigore a Lewandowski ma le finte al limite del regolamento del capitano polacco lo inducono a compiere una parata irregolare per Guida: indovina anche la ripetizione ma questa volta l'attaccante del Barcellona è preciso"