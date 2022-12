MN - La pagella di Theo: salva un gol fatto nel primo tempo, lascia fare a Mbappé ciò che vuole

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

90 minuti per Theo Hernandez da terzino sinistro in Francia-Polonia e prestazione da 6,5 pieno. In difesa non viene praticamente mai impegnato, se non nella tripla occasione nel primo tempo per la Polonia nella quale mette il suo zampino respingendo, con un ottimo posizionamento, il tiro a botta sicura di Zielinski. Non si assiste alle sue solite sgroppate, ma perchè lascia l'intera fascia sinistra a Mbappé; si alza solo quando il francese si allarga, ma non è necessario alzare troppo i giri del motore.