MN - Landzaat su Ziyech: "Io andrei al Milan senza pensarci due volte"

Denny Landzaat ex calciatore della nazionale olandese, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex orange si è espresso così su Hakim Ziyech a lungo obiettivo del Milan per questo mercato che è stato accostato anche all'Ajax: “Sia il Milan che l’Ajax sono due squadre bellissime. L’Ajax è un grande club e Amsterdam è una città fantastica. Ma forse la qualità delle avversarie in Eredivisie non è il massimo. Anche se con i lancieri potrà di nuovo tornare ad essere protagonista come ai vecchi tempi in Champions League dove fece vedere grandi cose. Ma per Hakim le partite di campionato non sono abbastanza stimolanti, il campionato olandese è meno competitive rispetto alla Premier League o alla Serie A. Io non ho mai giocato nel campionato italiano ma posso solo immaginare la qualità di vita lì e come sarebbe bello giocare a calcio da voi. E poi per lui sarebbe una nuova avventura. Io personalmente credo che sia ancora troppo presto tornare in Olanda e quindi se fossi al suo posto dopo il Chelsea mi troverei un altro grande club europeo per provare nuove esperienze. Per Hakim Milan sarebbe il top. I rossoneri sono campioni d’Italia e a Milano poi troverebbe anche Zlatan. Io andrei al Milan senza pensarci due volte…”.