MN - Le condizioni di Gabbia, tra tempi di recupero e prossimi esami

vedi letture

È notizia del pomeriggio dell’indisponibilità di Matteo Gabbia per la sfida di martedì sera contro il Napoli, a San Siro, per un problema muscolare.

La redazione di MilanNews.it apprende che il difensore durante la sfida di Champions League contro il Brugge aveva sofferto un primo problema al polpaccio, lo stesso che qualche giorno prima aveva ricevuto una botta in allenamento.

C’erano stati quindi esami di controllo, che avevano evidenziato un edema, ma allo stesso tempo la contusione subita in allenamento era invece risolta.

Durante la prossima settimana Gabbia effettuerà nuovi controlli per capire l’entità del problema: nel caso in cui si dovesse trattare di un sovraccarico allora lo stop non sarà lungo, in caso di una lesione, anche piccola, i tempi si dilateranno inevitabilmente. L'obiettivo è quello di riaverlo prima della fine di questo ciclo di partite, indicativamente tra Real Madrid e Cagliari. La zona interessata dal problema, il polpaccio, è sicuramente delicata: lo staff medico prenderà tutte le precauzioni necessarie, senza correre.

di Pietro Mazzara