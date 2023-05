MN - Leao in gruppo eccetto la partitella finale. Personalizzato per Krunic e Messias

MilanNews.it

Buone notizie per il Milan in vista dell'Euroderby di ritorno valido per la semifinale di Champions. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao, che ieri non ha preso parte alla trasferta di La Spezia e ha continuato il programma personalizzato, quest'oggi si è allenato in gruppo eccetto la partitella finale. Messias e Krunic, invece, oggi hanno svolto un lavoro personalizzato.

di Antonio Vitiello