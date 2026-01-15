MN - Leao vuole tirare il rigore e va da Allegri, poi arriva Maignan e l’abbraccio a Nkunku. Cosa è successo
Sul rigore per il Milan, Rafael Leao chiede a Massimiliano Allegri di calciare il penalty, ma il tecnico rossonero gli fa segno di aspettare. Lo deve tirare Christopher Nkunku, autore del rigore segnato contro il Verona. Il 10 si avvicina al mister per chiedergli spiegazioni, il quale gli fa segno di stare tranquillo; arriva Maignan a parlare con il compagno, tranquillizzandolo. Il portoghese si avvicina all’area, aspetta e poi va subito ad abbracciare Nkunku per festeggiare il gol del pari.
COMO-MILAN, IL PRIMO TEMPO
Termina con il pareggio di Nkunku il primo tempo tra Como e Milan, con i rossoneri in grande difficolà per tutta la prima frazione di gioco. Al gol di Kempf all'11 minuto, ha pareggiato Nkunku su calcio di rigore guadagnato da Rabiot. E' un Milan però spento, che fatica a tenere i ritmi del Como, abile nel possesso palla e gestione del campo.
Pareggio Milan al minuto 46 su calcio di rigore. Penalty concesso per un fallo di Kempf su Rabiot, bravo ad inserirsi in area. Sul dischetto si presenta Nkunku nonostante Leao volesse calciare lui: Allegri dalla panchina ha fato disposizioni chiare.
Il francese calcia forte, di collo, quasi centrale: Butez intercetta ma non trattiene e la palla va in porta. Pareggio rossonero allo scadere dopo un primo tempo di grandissima difficoltà. Ma i rossoneri sono vivi!
Nonostante un brutto primo tempo, i ragazzi di Allegri si trovano ancora clamorosamente in partita.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan