MN - Leonardo non è nell'elenco dei partecipanti alla cena istituzionale a Jeddah: il brasiliano resta a Milano

E' stato diramato l'elenco dei partecipanti alla cena istituzionale di stasera a Jeddah, alla quale non sarà presente Leonardo, il quale resterà a Milano per portare avanti le importante trattative di quest'ultime ore. Oltre al principe e ai ministri sauditi, saranno presenti Nedved e Paratici per la Juventus, Scaroni, Gazidis e Maldini per il Milan.