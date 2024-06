MN - Letizia: "Calabria nell'11 del Milan è l'anello debole, ma non lo butterei via. Nel sistema giusto sa prendere almeno 6"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Su Calabria

"Per quanto penso che Calabria nell'undici titolare sia già da un paio di stagioni l'anello debole, non lo butterei via, nel senso che il fatto di avere comunque Calabria che nel sistema giusto ti da la possibilità di almeno prendere 6, ti da anche la possibilità di rischiare con un giocatore stile Dedic, dove eventualmente anche qualora avesse bisogno di un periodo di ambientamento, hai anche la possibilità di schierare Calabria".