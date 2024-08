MN - Letizia: "Kalulu forse è il migliore dei difensori del Milan, avrei cercato acquirenti prima per Thiaw e poi per Tomori"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia presente ieri in tribuna stampa a San Siro per seguire da vicino la prima partita del Milan di Paulo Fonseca e la successiva conferenza del tecnico portoghese, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Kalulu, invece, partirà. Le altre cessioni?

"La sua partenza mi dispiace. Kalulu forse è il migliore dei difensori del Milan, avrei cercato acquirenti prima per Thiaw e poi per Tomori. Se il Milan vende Kalulu, è perché non ha fatto impazzire Fonseca e perché i problemi fisici sono stati tanti. Poi va ceduto assolutamente Yacine Adli, che, anche se non è un brutto giocatore, è palese che neanche con Fonseca sia sbocciato il feeling; poi, se arrivasse Fofana, uno da quelle liste lo devi togliere e il francese è l'indiziato principale. Bennacer sarebbe un giocatore da vendere bene, non da svendere; se fossero arrivati 50 milioni per l'algerino, ci si sarebbe potuti rinforzare ulteriormente rendendo il reparto più completo".