MN - Liverpool-Milan, le divise: si gioca in maglia bianca

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in vista della partita di Champions League contro il Liverpool di questa sera, il Milan scenderà in campo in maglia bianca; Mike Maignan, invece, giocherà con il completo nero. Legata proprio alla maglia Away, il Milan nei giorni scorsi ha annunciato l’iniziativa benefica di Fondazione Milan “From Milan to the World”. L’iniziativa inviterà i tifosi rossoneri nel mondo a votare uno dei sei progetti socioeducativi proposti nel contest. L’ambizione concreta del progetto prevede infatti una donazione di 50 mila euro al programma vincitore per lo sviluppo del progetto proposto, legato ad una delle sei città e delle sei organizzazioni no profit coinvolte.