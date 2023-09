MN - Locorotondo: "Credo che molti tifosi del Milan amino ancora Tonali. Il suo esordio in Premier? Sufficiente"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.

Sandro Tonali tornerà a San Siro per la prima volta da avversario. Come giudichi il suo inizio di stagione in Premier? E come verrà accolto secondo te dai tifosi ?

"Credo che gran parte della tifoseria milanista nutra ancora sentimenti d’amore per il ragazzo. Non credo avrà un’accoglienza “da incubo”. Il suo inizio di stagione è stato sufficiente. Forse segnare all’esordio ha un po’ “esaltato” i tifosi del Newcastle e creato aspettative maggiori sul ragazzo. Tonali non è un goleador, lo sappiamo, ma è uno che sa far girare la squadra. In un campionato per lui nuovo, molto fisico e veloce come è quello della Premier occorre tempo per ambientarsi (non tutti i giocatori sono come Haaland) e, ripeto, il calendario delle Magpies non ha di certo aiutato il talento bresciano a integrarsi a pieno ritmo nel gioco di Howe con i dovuti tempi. Quando devi affrontare City, Liverpool e Brighton uno dopo l’altro devi andare sempre a mille. Quindi, finora, sufficiente."