MN - Locorotondo: "La Champions occasione giusta per il Milan post derby. Rossoneri favoriti, vogliono confermare la loro identità"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.

Andrea, domani parte la Champions League per i rossoneri, in programma c'è Milan-Newcastle domani. Chi vedi favorito?

​"Due percorsi diversi, due inizi di stagione diametralmente opposti. Eppure, Milan e Newcastle sembrano essere accomunati dall’obiettivo di dover dire la propria in Europa per confermare la propria identità, i rossoneri, e crearsene una oltre la terra d’Albione, i bianconeri. Cominciando dagli ospiti: due sole vittorie in cinque gare di Premier League. Non esattamente il cammino iniziale che i tifosi Magpies si aspettavano dopo essersi stropicciati gli occhi per tutta la stagione scorsa; per quanto c’è da dire che sul finale della scorsa stagione gli uomini di Howe sembravano aver finito la benzina. Occhio però a contestualizzare i dati. Il Newcastle ha avuto un calendario difficile fin qui con Manchester City (A), Liverpool (H) e Brighton (A), probabilmente le squadre che potranno finire ai primi tre posti della classifica finale di Premier. Tre sconfitte che a mio avviso hanno ridimensionato i sogni di finire nuovamente nella Top4.

Dall’altra parte un Milan che non ha avuto molto tempo per “leccarsi le ferite” da derby. Tuttavia, la combinazione San Siro + Notte Europea giunge a pennello per i rossoneri, che in queste serate di Champions hanno già dimostrato di poter essere protagonisti in positivo, sapendo che dall’altra parte c’è una squadra sì forte, ma con molti giocatori al debutto in questa competizione prestigiosa. Pertanto, vedo favorito il Milan."