© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Leao: “Sta facendo benissimo, i compagni credono in lui e si appoggiano a lui. Adesso ha tutto per esprimersi al meglio, essere in testa alla classifica aiuta questo tipo di valutazioni”.