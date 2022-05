MN - Lodetti sul Milan in lotta per lo Scudetto: "Priorità è non perdere la concentrazione"

MilanNews.it

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan in lotta per lo Scudetto: “Sicuramente sono diversi anni che non si trova a questo punto del campionato in testa alla classifica. Adesso la priorità è non perdere la concentrazione, rimanere uniti e credere nel capolavoro. Il vantaggio è trovarsi avanti, l’Inter è chiamata a fare qualcosa di più”.