MN - Lorenzini: "Pioli si è guadagnato la riconferma sul campo vincendo il campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Lorenzini, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulle riconferme di Pioli oltre che di Maldini e Massara: “Pioli se l’è guadagnata sul campo vincendo il campionato e l’accoppiata Maldini-Massara non merita neanche discussione per ciò che hanno fatto. Le basi per costruire sono solide. La storia del Milan è fatta anche di continuità e mi sembra che si stia cercando di ricalcare le orme di un passato che è stato glorioso”.