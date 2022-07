MN - Maddaloni elogia: “Il trinomio Maldini-Massara-Pioli è stato straordinario"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Maddaloni, allenatore ed ex calciatore, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Pioli: “Il trinomio Maldini-Massara-Pioli è stato straordinario. In tutto questo Pioli è cresciuto tantissimo sotto ogni punto di vista. A livello europeo va considerato tra i più bravi”.