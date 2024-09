MN - Maida: "Col gol sbagliato col Leverkusen è finito Abraham anche nella testa dei tifosi"

Tammy Abraham è la novità dell'ultimo giorno di mercato del Milan e nei pochi minuti giocati contro la Lazio ha subito lasciato il segno. Ma come è stata la sua avventura a Roma? Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nei suoi tre anni in giallorosso, ci dice la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Stagione travagliata, finita pure nel peggior modo possibile

"Una svolta è stata Roma-Atalanta, settembre 2022. Una delle partite più belle dell'era Mourinho per qualità di gioco espressa, ma vince l'Atalanta con gol di Scalvini. Abraham sbaglia alcuni gol incredibili e da lì non si è più visto. Altra gara chiave la finale di Europa League a Budapest, entra a gara in corso e sbaglia un gol che poteva valere la coppa. Tre giorni dopo, in una partita inutile, si è rotto il ginocchio. La Roma lo aveva già ceduto all'Aston Villa per 35 milioni, sfumò tutto".

L'ultimo anno si è visto pochissimo

"Convalescenza molto lunga, rientra e fa gol al Napoli nel recupero. Pensa di essere tornato ma non è così, perché c'è Lukaku e De Rossi non lo fa giocare. Si abbatte di nuovo. Altra gara chiave, la semifinale di Europa League a Leverkusen: sbaglia un gol incredibile sul 2-0 per i tedeschi che col senno di poi poteva valere la qualificazione. Ecco, lì è finito Abraham anche nella testa dei tifosi".