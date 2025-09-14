MN - Maignan e Pavlovic infortunati: le condizioni dei due rossoneri

Oggi alle 22:48News
di Francesco Finulli

Il Milan vince la prima partita in casa in campionato di questa stagione, 1-0 contro il Bologna grazie al primo gol di Luka Modric in rossonero, ma deve fare i conti con due altri infortuni. All'intervallo ha dovuto alzare bandiera bianca Strahinja Pavlovic, sostituito da De Winter, mentre nel corso della ripresa ha abbandonato la nave il capitano Mike Maignan, rimpiazzato da Pietro Terracciano.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le prime informazioni sui due calciatori infortunati sono le seguenti: per Maignan risentimento al polpaccio destro, per Pavlovic risentimento al flessore sinistro. Nei prossimi giorni, verosimilmente, verranno programmati degli esami per saperne di più.

