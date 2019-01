Paolo Maldini si è intrattenuto con i giornalisti dopo la conferenza stampa di Paquetà. Questo quanto dichiarato a MilanNews.it in base a quello che si ricerca sul mercato dopo che Gattuso è tornato al 4-3-3: "Non è detto che sia una cosa definitiva. Siamo legati a tante cose, non soltanto al ruolo".