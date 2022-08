MN - Mandorlini: "De Ketelaere lo vedo come un dieci. Ma sarà Pioli a decidere"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Tra i temi toccati anche qualche parola su Charles De Ketelaere, nuovo numero 90 del Milan. Queste le sue parole sulla posizione tattica del giovane belga: "Inizialmente come un dieci ma in certe situazioni le cose possono cambiare. Per le sue qualità può essere utile in varie posizioni del campo. Sarà Stefano Pioli, dopo averlo visto in allenamento, a definire quelle che sono le sue migliori caratteristiche”.