MN - Maniero: "Donnarumma? C’erano tutti i presupposti per restare al Milan"

La redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Filippo Maniero, ex attaccante rossonero. Queste le sue parole sulla vicenda legata a Donnarumma: "Deluso dal comportamento di Gigio? No, però penso che se uno vuole rimanere in un posto ci resta al di là dell'aspetto economico. Il Milan ha accolto Gigio quando era bambino e lo ha portato in alto, quindi un po' di riconoscenza me l'aspettavo. Poi sei comunque in un grande club come il Milan che parteciperà alla prossima Champions League. Il Milan è una delle società più blasonate al mondo, quindi per me c'erano tutti i presupposti per rimanere nella tua casa e nella famiglia che ti accolto fin da bambino. In certe situazioni, rimani stupito dalle scelte che vengono fatte".