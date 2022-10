MN - Maniero: "Giroud sta dimostrando di essere un vero professionista"

MilanNews.it

Filippo Maniero, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Olivier Giroud: "Penso che Giroud stia dimostrando di essere un vero professionista. Mette sempre impegno e dedizione in ogni partita. Per quello che ha già fatto potrebbe tirare già il freno ma lui non lo fa. Questo è il segno di una grande professionalità che solo i campioni hanno. È uno di quei giocatori che nei momenti difficoltà ti dà sempre l’appoggio giusto. Per quello che sta facendo vedere penso che per il Milan sarà ancora difficile privarsi di lui”.