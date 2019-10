MN - Maniero: "L'esperienza è utile a tutte le squadre ambiziose"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato del momento attuale del Diavolo, e dell’importanza di un fattore come l’esperienza, più volte nominato da Zvonimir Boban: "Penso che l'esperienza nel calcio sia utile a tutte le squadre che hanno degli obiettivi ambiziosi. Anche in Serie B, se vuoi vincere il campionato, è necessaria. Anche io, che ho vinto tre volte il campionato cadetto, giocavo in squadre che avevano al loro interno gente di esperienza e che sapeva affrontare i momenti più difficili nel modo migliore. Il giovane ti può dare freschezza, corsa, ma quando balbetti dal punto di vista dei risultati, se non hai una squadra con almeno 5-6 ragazzi con esperienza, è difficile uscirne. Mettici, poi, il fatto di giocare in una grande squadra come il Milan e tutto viene moltiplicato".