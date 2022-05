MN - Maniero su Verona-Milan: "Andare sotto e rimontare una partita del genere..."

MilanNews.it

L’ex attaccante del Milan Filippo Maniero si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) su se il Milan visto a Verona sia un Milan da Scudetto: “Penso proprio di sì. Andare sotto e recuperare una partita del genere ti fa capire il reale valore tecnico e temperamentale di questa squadra. Rimontare al Bentegodi non è mai facile, soprattutto in una fase del genere dove i punti pesano tantissimo”.