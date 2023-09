MN - Maran: "Prima del derby si parlava di un Milan devastante: in Italia manca coerenza nei giudizi"

In vista del match di domani tra Cagliari e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Rolando Maran, tecnico dei sardi tra il 2018 e il 2020. Ecco le sue parole:

“Fino a prima della sosta per le nazionali si parlava di un Milan devastante, in grado di travolgere tutto e tutti. Ci vuole anche coerenza nei giudizi. Spesso in Italia manca”.