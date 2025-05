MN - Marchetti: "Mi auguro che il Milan non perda un leader come Maignan"

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

Di seguito un estratto (QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Al Milan tra i casi che dovrà risolvere Tare c'è quello di Maignan. Vedi eventualmente un'alternativa al francese?

"Anzitutto mi auguro che il Milan non perda un leader come Maignan, per la squadra la sua conferma sarebbe importante perché è un portiere top e spero che rimanga nel nostro campionato. Se invece devo dire un nome a caldo che possa essere da Milan dico Carnesecchi dell'Atalanta: ha fatto un'annata importante e ha maturato anche esperienza nelle coppe europee".