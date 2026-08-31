MN - Martinez: "Capisco la delusione dei tifosi, che alla fine non ce la facevano più con Gimenez: volevano cambiare"

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Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano.

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it su Santiago Gimenez, attaccante messicano che si sta trasferendo in queste ore dal Milan al Porto. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla nuova esperienza in Portogallo, al Porto.

"La vita sempre dà rivincite e forse al Porto si potrà ritrovare, e chi dice che essendo solo un prestito adesso potrà tornare in Italia e mostrare a questo popolo che l'ha accolto con tanto calore quello che è successo è stata solo una brutta esperienza. Capisco la delusione dei tifosi, che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare. Succede nel calcio, è fatto di risutalti. Mi dispiace non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore ma soprattutto la persona, perché chi lo ha conosciuto può testimoniare la sua bravura, la sua persona. Ed è questo quello che dispiace di più, perché quando le cose non vanno bene ad una brava persona dispiace".