MN - Maumon (Equipe) approva Fofana-Milan: "E' un giocatore che ama e può reggere la pressione"

Youssuf Fofana è tra i grandi obiettivi di mercato per rinforzare la mediana del Milan, che necessita di un elemento in grado di dare equilibrio e aiutare il reparto difensivo. Per conoscere meglio il centrocampista francese abbiamo parlato col collega Antoine Maumon de Longevialle, de L'Equipe.

Il Milan è interessato a lui. Credi che sia un giocatore pronto per le pressioni di San Siro?

"Fofana è un giocatore che ama la pressione. Non ha giocato molto in Champions a livello di club ma con la nazionale francese è arrivato a giocare persino una finale dei Mondiali, quindi può reggere la pressione".

Youssouf Fofana: i numeri stagionali dell'obiettivo del Milan

Youssouf Fofana potrebbe essere il rinforzo per il centrocampo del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Forte fisicamente, oltre che particolarmente duttile, il nazionale francese ha vissuto la sua miglior stagione in carriera l'anno scorso in maglia Monaco, squadra con la quale ha totalizzato 35 presenze fra Ligue 1 e Coupe De France, forgiate da 4 gol e 4 assist, arrivati tutti però in campionato.