MN - Melli sulla Serie A: "Non è un campionato mediocre, viene dopo la Premier"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Melli, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla Serie A: "Campionato mediocre? Assolutamente no. I rossoneri sono meritatamente in testa ad un campionato come la Serie A inferiore solo alla Premier League per ritmo e intensità e, forse, alla Liga. Germania e Francia, tolti i picchi assoluti di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, non sono paragonabili all’Italia. Non guardiamo solamente in negativo, sarebbe un grave errore”.