MN - Mesbah sul Milan: "In questi due anni ha lanciato tanti giovani"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervistato da Milannews.it, l'ex terzino rossonero Djamel Mesbah ha parlato così della stagione del Milan: "Io credo che, quando si vanno a fare certi tipi di valutazioni, bisogna considerare tutto nel complesso. In questi due anni il Milan ha lanciato tanti giovani. È una delle squadre con l’età media più bassa in molti match che affronta e, in due anni, ha ottenuto prima la qualificazione in Champions, poi la semifinale. Io guarderei più il tutto sotto questo punto di vista”.

