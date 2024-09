MN - Milan, affaticamento all'adduttore per Calabria: niente derby

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Davide Calabria per il derby contro l'Inter in programma domani sera a San Siro: il terzino e capitano rossonero non sarà infatti a disposizione del tecnico portoghese a causa di un affaticamento all'adduttore. Sulla fascia destra, salvo clamorose sorprese, giocherà quindi Emerson Royal.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it