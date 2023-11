MN - Milan arrivato a Brindisi: ora si sta trasferendo in pullman a Lecce

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è arrivato all'Aeroporto del Salento di Brindisi; ora è in viaggio in pullman verso Lecce dove soggiornerà in hotel in vista del match di domani alle 15:00 al Via del Mare.