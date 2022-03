MN - Milan da Scudetto, Lentini: "Le possibilità sono concrete"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianluigi Lentini, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul Milan favorito per lo Scudetto: “E’ ancora presto per dire una cosa del genere. Diciamo, tenendoci prudenti, che adesso può giocarsi una carta importante con questo primo posto reale. I punti rimanenti sono tanti ma le possibilità vanno considerate concrete”