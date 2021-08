MN - Milan, domani giornata importante per Bakayoko: in programma un contatto con l'entourage del francese

Mentre il Milan è impegnato sul campo della Sampdoria, la dirigenza rossonera è al lavoro sul mercato per regalare altri innesti alla squadra di Pioli. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, la giornata di domani sarà molto importante sul fronte Bakayoko. Previsto un contatto tra il Milan e l'entourage del calciatore per favorire il ritorno del francese in rossonero.

di Pietro Mazzara