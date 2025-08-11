MN - Milan, domani mattina le presentazioni di Estupinan e Terracciano
MilanNews.it
Domani, martedì 12 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Pervis Estupinan e Pietro Terracciano, arrivati nelle scorse settimane rispettivamente da Brighton e Fiorentina. Il terzino sinistro e il portiere risponderanno alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11. Grazie ai live testuali di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dei due nuovi acquisti del Diavolo.
Questi i risultati del Milan di Allegri nelle amichevoli estive:
Arsenal - Milan 1-0
Liverpool - Milan 2-4
Leao, Loftus-Cheek, Okafor (2)
Perth Glory - Milan 0-9
F. Terracciano, Okador (2), Comotto rig., Chukwueze, Leao (2), Ricci, Musah
Leeds - Milan 1-1
Gimenez
Chelsea - Milan 4-1
Fofana
Pubblicità
News
Le più lette
1 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
Primo Piano
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com