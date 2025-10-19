MN - Milan-Fiorentina, abbraccio in panchina tra Pioli ed Ibrahimovic

Nel pre partita di Milan-Fiorentina, pochi minuti prima del fischio d'inizio, Zlatan Ibrahimovic è andato a salutare Stefano Pioli, oggi allenatore della Viola. I due, che insieme hanno vinto lo storico diciannovesimo scudetto, si sono abbracciati calorosamente.

Pioli ha parlato a DAZN delle emozioni del suo ritorno a San Siro:

Le sensazioni? Il coro della Curva del Milan? "È un'emozione, è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi: quello che abbiamo vissuto insieme in questo stadio stato qualcosa di eccezionale. Però il nostro momento è quello che è, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita: credo che possiamo portare a casa un risultato positivo"