MN - Milan-Frosinone, San Siro interamente rossonero. La coreografia della Curva Sud.

In occasione dell'ultima partita stagionale a San Siro, la Curva Sud ha organizzato una coreografia esponendo uno striscione che recita: "Qualsiasi cosa tu faccia, loro ti metteranno abiti che non sono i tuoi, storie di cui non sei protagonista, sapranno descriverti nel peggiore dei modi, soprattutto quando sei ciò che loro non saranno mai". Inoltre, tutto lo stadio ha sollevato cartoncini colorati rossi e neri, dipingendo così tutte le tribune.