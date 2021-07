MN - Milan, Giroud è arrivato a Milanello: la sua avventura in rossonera inizia oggi

Come appreso dalla nostra redazione, Olivier Giroud è arrivato da poco al centro sportivo di Milanello. La sua avventura in rossonera inizia quindi ufficialmente oggi. L’attaccante francese, tanto voluto dalla società, formerà una coppia di tutto rispetto con Zlatan Ibrahimovic. Sarà compito di mister Stefano Pioli decidere se farli giocare insieme oppure no.

di Antonio Vitiello