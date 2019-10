MN - Milan, iniziano le prove tattiche: Biglia a centrocampo, ecco il probabile tridente

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.It nella giornata di oggi Stefano Pioli ha provato questa formazione in vista della gara di domenica sera contro il Lecce: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leão. Ci sono due ballottaggi in corso: c'è l'idea di far scendere Rebic in campo dall'inizio al posto di Leão, mentre a centrocampo Calhanoglu contende a Paquetá un posto da titolare.