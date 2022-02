MN - Milan-Inter, già venduti oltre 50 mila biglietti: si va verso il sold out

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

C'è grande attesa per il derby di domani sera, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. E a testimoniarlo è anche la grande voglia dei tifosi di essere sugli spalti di San Siro: per il match tra Milan e Inter sono stati infatti già venduti oltre 50 mila biglietti. Si va dunque verso il sold out (la capienza sarà al 75%, quindi in tutto sono disponibili circa 56 mila tagliandi).