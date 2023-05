MilanNews.it

Big match o meno a San Siro c'è sempre il pubblico delle grandi occasioni: non c'è da stupirsi quindi che per Milan-Lazio, match praticamente decisivo per la corsa alla prossima Champions League dei rossoneri, allo stadio sono presenti ben 72.365 spettatori per 2.579.382,00 € d'incasso.