Come vi avevamo anticipato già nella giornata di ieri (clicca qui per leggere l'articolo), oggi Patrick Cutrone partirà per Wolverhampton: il giovane attaccante volerà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il club inglese e poi firmerà il suo nuovo contratto, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Wolverhampton.