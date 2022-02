MN - Milan, personalizzato per Ibra e Rebic. Tomori in gruppo

Due giorni al kick-off di Inter-Milan, gara che sarà valida per la 24esima giornata di Serie A. E questa mattina a Milanello la squadra di Pioli ha lavorato per prepararsi al meglio in vista della stracittadina di sabato sera. Come appreso dalla nostra redazione, inoltre, tre giocatori hanno seguito i propri programmi: Fikayo Tomori si è allenato parzialmente in gruppo (come ieri), Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic invece hanno svolto un lavoro personalizzato (il croato sul campo, per smaltire un fastidio alla caviglia, mentre lo svedese in palestra).

di Antonio Vitiello