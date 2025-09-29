MN - Milan, risentimento all'adduttore per Tomori: verrà valutato giorno per giorno in vista della Juventus

vedi letture

Ieri sera contro il Napoli, Fikayo Tomori è stato costretto ad abbandonare il campo durante il secondo tempo per un problema muscolare: si è trattato di un risentimento all'adduttore. L'evoluzione del problema sarà valutata giorno per giorno in vista di Juventus-Milan, gara valida per la 6^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 20.45 a Torino.

Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Tomori dopo la vittoria contro il Napoli:

Come stai?

"Mi sento bene, come la squadra, fisicamente e mentalmente. Dopo una partita così ci sono tante emozioni. L'anno scorso non abbiamo cominciato come volevamo, ma questa in maniera diversa, migliore. Abbiamo fatto una grande partita".

Sei qui per vincere?

"Quando indossi la maglia del Milan c'è sempre la voglia di vincere. Poi è difficile, perché le squadre in campionato sono forti. Ma anche noi lo siamo e lo abbiamo dimostrato stasera".